Razstava v stavbi parlamenta: O mejnih kamnih, bodečih žicah in stražnih stolpih

V stavbi parlamenta oziroma preddverju dvorane državnega sveta so včeraj opoldne odprli razstavo Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja: Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji 1941–1945. Pod njo se podpisujejo oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Muzej novejše zgodovine Slovenije in Državni svet Republike Slovenije. Prof. dr. Božo Repe, vodja projekta, pravi, da je bila druga svetovna vojna eden najbolj kritičnih trenutkov slovenske zgodovine. Po Hitlerjevih ukazih so Jugoslavijo razkosali, na našem ozemlju pa se je pojavilo pet različnih mejnih območij in mej, ki so globoko zarezale v vsakdanjik in navade domačinov. Na dvanajstih panojih so prikazane okupacijske meje – več kot 560 kilometrov jih je bilo, od porečij Mure, Save, Sotle in Kolpe do Triglavskega pogorja –, in sicer kako so bile varovane z žicami, minskimi polji, stražnimi stolpi ter kako so potekali prehodi in kako so vse to doživljali ljudje, živeči ob meji. Razstava bo na ogled do 26. aprila, vsak delovni dan od 9. do 15. ure. im