V Mozambiku že več kot 1400 obolelih s kolero

Število obolelih s kolero v Mozambiku, ki se sooča s posledicami ciklona Idai in z njim povezanih obsežnih poplav, se je povzpelo že na 1428 ljudi, je danes opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Sporočila je tudi, da so danes prejeli cepivo in da bodo množično cepljenje prebivalstva začeli v sredo.