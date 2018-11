V Mozambiku odprli najdaljši viseči most v Afriki

V mozambiškem glavnem mestu Maputo so v teh dneh odprli najdaljši viseči most v Afriki. Tri kilometre dolg most je že postal novi zaščitni znak Maputa. Slovesno ga je odprl predsednik države Filipe Nyusi, ki je most označil za koridor razvoja ter znamenje gospodarskega in družbenega napredka države, poroča nemški spletni portal Deutschwe Welle.