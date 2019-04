Po uvodnih tekmah polfinala alpske lige kaže na finale med Brunicom in Olimpijo, ki sta bila najuspešnejša že v rednem delu tekmovanja, a čar izločilnih bojev se skriva ravno v nepredvidljivosti. Druga etapa polfinala na tri zmage bo že nocoj, ko bosta imela poraženca ponedeljkovega večera popravni izpit za izenačenje v seriji.

Ljubljanski hokejisti so se na polfinalni premieri izkazali z zrelo in odgovorno predstavo. Olimpija je bila z napadalnim slogom igre za razred boljša od Lustenaua, ki je zaman čakal na napake tekmeca. Tivolski kolektiv v letošnji končnici spretno izkorišča prednost domače dvorane, ki je postala prava trdnjava slovenskih pokalnih prvakov. Olimpija je namreč na dosedanjih štiriindvajsetih domačih tekmah v letošnji sezoni izgubila le trikrat. Ljubljančani so še posebej razigrani v končnici, kjer so vse štiri tivolske tekme dobili z vsaj tremi goli razlike. Trenerju Juretu Vnuku se obrestuje, da neprestano igra na štiri napade, s čimer vzdržuje visok ritem svojega moštva.

Nobenega dvoma ni, da so se hokejisti Olimpije proti Lustenauu glede na kakovost in širino igralskega kadra upravičeno znašli v vlogi favorita, a bodo morali resno vzeti tudi gostujoče preizkušnje. Ljubljančanom se je v četrtfinalu dvakrat močno zataknilo v Renonu, kjer so doživeli polom s skupnim izidom 0:9. Ko so zaigrali zbrano, so ravno v gosteh potrdili vstopnico za polfinale. Olimpija se je že po včerajšnjem dopoldanskem treningu in skupnem kosilu odpravila na Predarlsko, kjer jo ob 19.30 čaka polfinalni obračun številka dve. V primeru zmage bi si tivolski hokejisti že v petek priigrali prvi zaključni plošček za nastop v finalu. Ljubljansko občinstvo doslej še ni tako množično podprlo svojega moštva kot v zlatih časih igranja v EBEL, ko je bila dvorana pretesna za vse privržence kluba, a že petkov večerni termin prinaša dovolj vznemirjenja tudi za zahtevnejše ljubitelje hokejske igre.

Jesenice so po naporni bitki v Brunicu pri zmagovalcih rednega dela alpske lige klonile šele v podaljšku. Železarji so bili po vodstvu z 2:0 pod hudim pritiskom, saj je Brunico oblegal jeseniška vrata, a je blestel vratar Matt Climie. Gostje so se izkazali s požrtvovalno igro, saj je v trenutkih panike po več hokejistov hkrati zaščitilo lastna vrata. Italijani so prevlado na igrišču potrdili tudi v razmerju strelov na gol (42:18) in izsilili podaljšek šele v zaključku tekme, ko so iz igre potegnili vratarja. Pri zmagovitem golu v tretji minuti podaljška so imeli veliko sreče, saj je plošček presenetil Climieja in pristal za njegovim hrbtom. »V zadnji tretjini nam je zmanjkal en blokiran strel. V tem elementu igre smo bili skozi vso tekmo odlični. Izboljšati moramo predvsem odzivni čas v naši tretjini in zaigrati hitreje ter odločneje,« pravi jeseniški trener Marcel Rodman. Železarji bodo zamujeno priložnost iskali danes, ko se bodo z Brunicom ob 19. uri pomerili v Podmežakli. Jesenice v letošnji sezoni na treh tekmah sploh še niso premagale italijanskega nasprotnika, za uvrstitev v veliki finale pa bodo potrebovale vsaj eno zmago v gosteh.