Hokejisti Olimpije so korak bliže finalu v alpski ligi. Ljubljančani so zmagovito odprli polfinalno serijo na tri zmage, ki se bo nadaljevala jutri zvečer. Olimpija je za začetek v tivolski dvorani nadigrala Lustenau (4:1) in ohranila prednost domačega ledu.

Ljubljančani so z uvrstitvijo v polfinale alpske lige izpolnili osnovni cilj kluba, a po uspešnih predstavah v letošnji zimi ne skrivajo ambicij po nastopu v velikem finalu, kamor želijo tudi Jeseničani. Polfinalna serija bo pokazala, ali sta oba slovenska predstavnika na vrhuncu sezone dovolj zrela za uvrstitev v zadnji krog končnice.

Njuna naloga ni enostavna, saj oba nasprotnika – Lustenau in Brunico – razpolagata z izkušenimi hokejisti, ki so vajeni igranja pod pritiskom. V tej fazi tekmovanja nobeno moštvo ničesar ne prepušča naključju, zato ne preseneča, da je Lustenau že dan pred začetkom polfinala pripotoval v Ljubljano. Avstrijci so četrtfinalno serijo z drugo ekipo Salzburga zavlekli vse do sobotne sedme tekme in se po prespani noči na Solnograškem začeli pripravljati na ljubljanski izziv.

Olimpija bi lahko že po koncu rednega dela za tekmeca v četrtfinalu izbrala Lustenau, a je dala prednost Rittnu in ga po šestih obračunih izločila z več napora od pričakovanj. Lustenau je redni del tekmovanja sklenil na šestem mestu, v svojih vrstah pa ima bržčas najboljšega vratarja lige Mathieua Corbeila, ki ima pri 27 letih številne izkušnje z igranjem na severnoameriških in evropskih ledenih ploskvah. Ravno Corbeil je bil eden od junakov Lustenaua pri preboju v polfinale, zato so se v tivolskem kolektivu temeljito pripravili na kanadskega vratarja in se posvetili izboljšanju lastne igre.

Olimpiji se je posrečila priprava na uvodno tekmo polfinala v tivolski dvorani, ki je na tribune zvabila skoraj 1300 navijačev. Ljubljanski hokejisti so zasenčili avstrijskega tekmeca, ki se je večino časa branil in izbijal ploščke po seriji poskusov domačega moštva. Olimpija je prevlado na igrišču dosegla s hitro in agresivno igro, s čimer je nasprotnika silila v napake in jih kaznovala z vodstvom. Najprej je ploščico za hrbet vratarja Corbeila spravil Rajsar, kmalu zatem pa po strelu z razdalje še kapetan Mušič. Slovenski pokalni zmagovalci so nakazali igrivost tudi z igralcem več, ki je v končnici hokejskih tekmovanj vedno med odločilnimi dejavniki.

Avstrijci so predvsem v drugi tretjini vzpostavili ravnotežje in bili vse nevarnejši pred vrati Žana Usa, a je bila Olimpija dovolj spretna, da je izkoristila nepazljivost tekmeca z igralcem manj in prek Korena pobegnila na 3:0. Gostje so v naslednjem napadu po prvem doseženem zadetku začutili priložnost za vrnitev v tekmo, a je imela Olimpija zbrano obrambo in razigran napad, ki je izzival četrti gol. Tivolski hokejisti so v zadnjih dvajsetih minutah umirili nasprotnika, trikrat zatresli okvir vrat in rutinirano povedli v polfinalni seriji. Končni izid je postavil Chvatal z golom v prazno mrežo. »Nismo pričakovali tako visoke zmage. Pred tekmo smo vedeli, da smo boljši od Lustenaua, a v hokeju se zadeve hitro obrnejo. Pomembno je bilo, da smo dosegli prvi gol. Lustenau je čakal na naše napake, ki jih ni bilo veliko,« je povedal ljubljanski napadalec Sašo Rajsar.