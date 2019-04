To pomeni, da se v prvem delu tekmovanja ne more pomeriti s Srbijo, Češko, Madžarsko, Španijo, Poljsko in Hrvaško. Njene možne tekmice iz prvega jakostnega bobna so Francija, Nizozemska, Rusija, Švedska, Romunija, Črna gora in Nemčija, iz tretjega Avstrija, Belorusija, Slovaška, Turčija, Severna Makedonija, Ukrajina in Italija, iz četrtega pa Švica, Islandija, Portugalska, Litva, Ferski otoki, Kosovo ter zmagovalka kvalifikacijske skupine 1, v kateri nastopajo Izrael, Finska, Grčija in Luksemburg.

Na evropsko prvenstvo 2020 sta se že prebili prirediteljici zaključnega turnirja, poleg njiju bosta napredovali še po dve najboljši izbrani vrsti iz vseh sedmih kvalifikacijskih skupin.

Leta 2022 bodo evropsko prvenstvo gostili Slovenija, Makedonija in Črna gora, prvič v zgodovini pa bo na njem nastopilo 24 reprezentanc. Skupinski del turnirja bo potekal v Ljubljani, Celju, Podgorici in Skopju. V slovenski in makedonski prestolnici bodo tudi vse tekme drugega dela tekmovanja, obe polfinalni ter tekmi za prvo in tretje mesto pa bodo v ljubljanskih Stožicah.