Protest skupine Extinction Rebellion, ki se sicer zavzema za zmanjšanje emisij ogljika in celovito politično zavzemanje za okolje, se je pričel v zadnjih izdihljajih debate poslancev v spodnjem domu parlamenta Združenega kraljestva.

Na balkon dvorane je stopilo dvanajst protestnikov, ki so slekli oblačila in na svojih telesih razkrili slogane, ki so pozivali k ukrepanju proti podnebnim spremembam. Nekateri so imeli na rokah tudi lepilo, s katerimi so se prilepili na veliko okno, skozi katerega je možen pogled z balkona na dvorano. Približno pol ure je trajalo, da so jih iz dvorane in predvsem z okna odstranili v dvorani prisotni policisti.

Kot so komično zapisali pri Guardianu, so protestniki očitno videli več možnosti, da se bodo svetovni politiki dogovorili za učinkovite rešitve podnebja, kot pa da se bo kdorkoli spomnil rešitve za brexit, ki bi jo bila britanska vlada pripravljena podpreti in izvajati. Pri omenjenem mediju so pripravili tudi izbor najboljših reakcij poslancev na protestno intervencijo, mnogi uporabniki družabnih omrežij pa so že komentirali, da je situacija smešna, saj si ne želimo priznati, da je tako zelo tragična.