Britanski parlament znova zavrnil vse alternativne možnosti glede brexita

Britanski poslanci danes znova niso večinsko podprli nobene od štirih možnosti izstopa Združenega kraljestva iz EU, o katerih so glasovali. Štiri možnosti, ki so alternativna ločitvenemu dogovoru z EU, so bile obstanek v enotnem trgu, carinska unija z EU in referendum o izstopnem dogovoru ter več korakov za preprečitev izstopa brez dogovora.