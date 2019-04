V gozdnem požaru na Kitajskem umrlo 30 gasilcev

V hujšem gozdnem požaru na odročnem goratem predelu kitajske province Sečuan je konec minulega tedna umrlo 30 gasilcev, so danes sporočile kitajske oblasti. Na območje so v soboto poslali skoraj 700 gasilcev, s 30 pa so v nedeljo izgubili stik. Preživel ni torej nihče od pogrešanih.