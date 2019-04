Ob visoki, skoraj 85-odstotni udeležbi na turških nedeljskih lokalnih volitvah je glavna pozornost usmerjena v Carigrad. Tam sta se za županski položaj soočila bivši turški premier iz vrst vladajoče stranke Pravičnost in razvoj (AKP) Binali Yildirim in Ekrem Imamoglu iz opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP), ki je doslej vodil trendovsko okrožje Carigrada Beylikdüzü, tega pa je iz rok AKP izpulil na lokalnih volitvah leta 2014.

Okoli 8,5 milijona Carigrajčanov, ki so oddali svoj glas za enega od obeh kandidatov, je svojo voljo razpolovilo in med njima ustvarilo minimalno razliko okoli 25.000 glasov, ki je bila povod, da sta oba razglasila zmago. Kakšen bo končni rezultat, še ni znano, je pa vladajoča stranka predsednika države Recepa Tayyipa Erdogana pognala vsa svoja kolesja za ustoličenje Yildirima, ki je priznal, da niso pričakovali tako tesnega rezultata, hkrati pa postavil pod vprašaj več kot 300.000 glasovnic.

Vladajoča turška stranka se ni sprijaznila niti s porazom v glavnem mestu Ankari, ki je bolj prepričljiv od carigrajskega, saj je njen kandidat Mehmet Ozhaseki s 47-odstotno podporo za izzivalcem iz vrst opozicije Mansurjem Yavasom zaostal za štiri odstotne točke. Že v noči na ponedeljek je generalni sekretar AKP Fatih Sahin sporočil, da bodo zaradi domnevnih neveljavnih glasovnic terjali njihov pregled, in dodal, da bodo do zadnjega izkoristili sodne prizive, da volja prebivalcev Ankare ne bi bila popačena. Da gre za zapiranje oči pred ogledalom, ki so ga AKP in s tem predsedniku Erdoganu nastavili volilci, priča dejstvo, da je opozicija slavila tudi v nekaterih drugih pomembnih turških mestih, med njimi v tretjem največjem Izmirju ter v prav tako milijonskih Antaliji in Adani.

Stagnacija odpira oči volilcem

Lokalne volitve so izvedli v 81 turških provincah. Poleg 30 županov velikih mest (metropol) so volili še 1351 županov okrožij ter skoraj 22.000 svetnikov na ravni provinc in mest. Vladajoča AKP je v večini primerov znova združila moči s skrajnim desnim nacionalističnim gibanjem MHP. Republikanska ljudska stranka pa se je v Carigradu in ponekod drugod povezala z desnosredinsko Iyi (Dobra).

Noč po volitvah so zaznamovale dolge prekinitve pri objavljanju rezultatov na državni televiziji. Še posebno opazen je bil deseturni zamik pri tiskovni agenciji Anadolu, kar je ostro kritizirala opozicija, saj da je sledil prav času, ko je kazalo na zmago Imamogluja v Carigradu. Vse skupaj je še podžgalo ugibanja o prirejanju volilnih rezultatov.

Medtem je skušal Erdogan očiten poraz relativizirati z ugotavljanjem, da je AKP na tokratnih volitvah celo izboljšala rezultat v primerjavi z lanskimi parlamentarnimi. Dejansko je dobila poldrugo odstotno točko več glasov, a se je hkrati prav za toliko zmanjšala razlika med AKP in opozicijsko nacionalno zvezo s CHP na čelu, vse skupaj na rovaš uspeha slednje v urbanih okoljih in ohranjanja podpore Erdoganovi stranki na podeželju. Za predsednika bi moral biti poraz še posebno opozorilo glede na to, da je intenzivno sodeloval v kampanji tudi s po osmimi zborovanji na dan, skupno pa več kot stotimi v minulih dveh mesecih, pri čemer je imela AKP vso medijsko podporo po večletnem oblastnem zatiranju opozicijskih glasil in novinarjev.

Da je sekularna CHP v takšnih razmerah, ki jih na Zahodu označujejo kot nedemokratične, iztržila izvolitev v donedavnih utrdbah AKP in še posebno v Erdoganovi politični odskočni deski Carigradu, je za analitike dokaz, da je predsednikova islamistična stranka donedavna dosegala podporo precej nad svojim dejanskim dometom. Razlog za to vidijo v letih gospodarske rasti, tudi umetno napihnjene z gradbenimi projekti in poceni posojili, ki pa je izpuhtela. Turčija se zdaj ne sooča le z inflacijo, ki je lani presegla 20 odstotkov, ampak tudi z rastočo brezposelnostjo in padanjem v gospodarsko recesijo. Reuters navaja vire iz turške vlade, da Erdogan snuje radikalne posege v vlado za ublažitev volilnega poraza, medtem ko je javno ocenil, da ima vlada po lanskih parlamentarnih in zdajšnjih lokalnih volitvah dobra štiri leta časa, da v miru opravi svoje delo.