Kot na spletni strani poroča turški dnevnik Hurriyet, so v Istanbulu prešteli že glasove iz skoraj vseh volilnih skrinjic. Za las vodi kandidat AKP in nekdanji turški premier Binali Yildirim. V prestolnici Ankara, kjer so prešteli okoli 90 odstotkov glasov, pa medtem z dobrimi tremi odstotki glasov vodi opozicijski kandidat Republikanske ljudske stranke (CHP) Mansur Yavas.

Erdogan je že razglasil zmago njegove stranke na lokalni volitvah. Kot je zvečer dejal v Istanbulu, rezultati kažejo, da so kot stranka ponovno zasedli prvo mesto, kot je bilo to vedno od volitev novembra 2002, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, pa bi bila po desetletju in pol na oblasti opozicijska zmaga v glavnem mestu Ankara velik poraz za vladajočo stranko.

Na lokalnih volitvah so volilni upravičenci izbirali župane in občinske svetnike. Po doslej preštetih glasovih je vladajoča AKP dobila slabih 45 odstotkov glasov, sledi ji CHP z dobrimi 30 odstotki. Na tretjem mestu je desnosredinska stranka Iyi (Dobra), ki je osvojila približno sedem odstotkov, na četrtem mestu pa ji sledi skrajno desna Stranka nacionalističnega gibanja (MHP) s približno pol odstotka manj.

Turčija ima več kot 57 milijonov volilni upravičencev, ki volijo 1389 županov, na deset tisoč članov občinskih svetov in načelnikov četrti. Volilna udeležba na današnjih volitvah je bila skoraj 84-odstotna.