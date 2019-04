Zaradi gripe je letos umrlo več kot 150 ljudi

V UKC Ljubljana so preklicali prepoved obiskov, ki so jo uvedli konec januarja zaradi gripe. Ta je tokrat potekala v hujši obliki, hudo so obolevali tudi mlajši in sicer zdravi ljudje. V UKC so obravnavali več kot 1100 bolnikov z dokazano gripo, jih 559 zdravili v bolnišnici, kar 62 jih je umrlo. Bolniki so zaradi gripe umirali tudi v drugih bolnišnicah, tako da skupno število smrti verjetno presega 150.