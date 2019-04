Predstavljene vaje bodo popestrile čas v pisarni, kar je pa še bolj pomembno, lahko pomagajo zmanjšati ali odpraviti napetost v mišicah, ki je posledica sedentarnega načina življenja.

Če že čutite bolečine v mišicah in sklepih, se raje zglasite pri zdravniku oz. strokovnjaku s tega področja in naj vam le-ta poda strokovno mnenje glede tega, kaj je najbolj primerna terapija za vaše stanje. Vaje, ki vam jih bom predstavil, lahko pomagajo, niso pa čudežne in pred pričetkom izvajanja se vedno posvetujte z zdravnikom.

Preden predstavim vaje, bi vas rad opozoril na eno največjih ovir, ki vam lahko prepreči izvedbo le-teh, in sicer preslišati morate svoje lastno vprašanje »Kaj si bodo drugi mislili?«. Vaje izvajajte ne glede na to, kakšno mnenje bodo o tem imeli vaši sodelavci ali drugi mimoidoči. Edino, kar šteje je vaše počutje ter telesno stanje in s temi vajami boste izboljšali oboje.