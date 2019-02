Siva barva tako po astrološki analizi kaže na ljudi, ki so pasivni, v stalnem stresu in se težko odprejo, srebrna na ljudi, ki so romantični, ponosni in plemeniti ter v življenju radi rešujejo težave, bela na individualiste in romantike, ki so sami sebi zadosti, črna pa na disciplinirane, trdne ljudi z močno voljo in lastnim mnenjem. Barva namreč odraža osnovno dinamiko, ki jo ima človek v sebi, saj si na podlagi tega tudi izbere barvo, a je izbira pogosto odvisna tudi od spola. Ko namreč vozilo kupuje ženska, se stereotipom ne moremo izogniti, posledično je barva skoraj vedno na prvem mestu, medtem ko moške bolj zanimata tehnika in sam motor. Če pa avto kupuje par, barvo določi nežnejši del.

Seveda je obarvanost štirikolesnika pogosto odvisna tudi od njegove namembnosti in velikosti. Prednost bele, sive, srebrne ali črne barve je tudi v tem, da pristajajo tako rekoč vsem avtomobilom, dražjim in večjim skorajda izključno, medtem ko so žive barve praviloma omejene na manjše avtomobile ali posebneže, kot so poltovornjaki in športna vozila. Ker je barva praviloma pri nakupu avta eden pomembnejših dejavnikov, se jo določi že v začetni fazi prodaje. Tisti, ki se jim z nakupom ne mudi, so pripravljeni na želeno barvo počakati, kdor potrebuje vozilo čim prej, pa mu je barva praviloma drugotnega pomena.

Ljudje se večinoma ne zavedamo, da energije barv na nas vplivajo vse življenje. Po njih praviloma posegamo podzavestno, pa vendar njihova izbira ni povsem naključna, saj nanjo vplivajo mnogi dejavniki, kot so možna izbira različnih odtenkov, reklamni spoti, nov sosedov avto, status človeka in pa zgolj to, da smo z živo barvo bolj opazni na cesti. Pri čemer velja, da si vsi, ki so tako ali drugače povezani z varnostjo, želijo, da bi bilo na cestah čim manj rdečih avtomobilov, saj imajo njihovi vozniki večji potencial za prekoračenje hitrosti zaradi vpliva rdeče barve, ki s svojim valovanjem povzroča večjo aktivnost in agresijo, kar se kaže tudi v hitrejši vožnji z več prehitevanji.

Da je pri nakupu avtomobila na voljo veliko barvnih odtenkov, seveda ne čudi, saj je širok nabor zgolj posledica družbenih smernic, ki se pomikajo proti individualizmu. Ali drugače: kupec ima pri vse več modelih možnost izbire unikatne barve ali pa celo kombinacije več – praviloma dveh – barv, kar pa zahteva globljo denarnico. A tistih, ki so mošnjo pripravljeni bolj odpreti, vendarle ni tako zelo malo, zato ne čudi, da so vse bolj priljubljeni tudi modri, rumeni, rjavi in zlati odtenki. Odločite se zanje brez sramu…