Novica o tem je pričakovana. Ameriška športna superzvezdnica je imela v zadnjem obdobju hude zdravstvene težave, na belih strminah je vztrajala izključno zaradi legendarnega Šveda Ingemarja Stenmarka, ki je dosegel 86 zmag na tekmah za svetovni pokal, medtem ko jih ima ona štiri manj in je druga na večni lestvici.

»Zadnja dva tedna sta bila izjemno čustvena in zahtevna v mojem življenju, saj sem se morala soočiti z realnostjo. Resničnost je takšna, da moj um in telo nista na isti strani. Po dolgih neprespanih nočeh sem sprejela odločitev o koncu kariere. Tekmi v smuku in superveleslalomu v Aareju bosta zadnji tekmi v mojem življenju,« je med drugim zapisala Vonnova.