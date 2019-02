Katarska vrsta, ki so jo pred finalom gostitelji obtožili, da igra z igralcema, ki nimata pravice nastopa (to je azijska zveza zavrnila), ima za sabo najboljši turnir v zgodovini. Že z uvrstitvijo v finale je dosegla največji uspeh (doslej je bilo to peto mesto iz leta 1988), v finalnem obračunu pa je opravila še z Japonsko.

Katar, ki ga vodi španski strokovnjak Felix Sanchez Bas, je na prvenstvu nanizal šest zmag, dosegel 19 golov, prejel pa le enega. V skupini so Katarci premagali Libanon (2:0), Severno Korejo (6:0) in Savdsko Arabijo (2:0). V osmini finala so ugnali Irak Srečka Katanca z 1:0, v četrtfinalu Južno Korejo (1:0), v polfinalu pa je katarska vrsta slavila še proti gostiteljem s 4:0.