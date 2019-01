Izvršni odbor Uefe, glavno izvršilno telo evropske nogometne organizacije, sestavljajo predsednik Uefe, 16 članov, ki jih določi kongres te zveze, dva člana Ece in en predstavnik evropskih nogometnih lig.

Imenovanje Naserja Al Kelaifija, ki je na tem mestu zamenjal Ivana Gazidisa, bo morala potrditi še skupščina Uefe na zasedanju v Rimu 7. februarja.

»Počaščene sem, da so me kolegi v združenju izbrali za predstavnika. Potrudil se bom, da bom deloval v dobro evropskega nogometa, veselim se, da bomo lahko v izvršnem odboru Uefe skrbeli za razvoj in napredek nogometa,« je ob imenovanju dejal predsednik pariškega kluba.