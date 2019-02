Po prvih načrtih bi morala biti te dni prenova hotela Maestoso v Lipici že v polnem teku, vendar izvajalec gradbenih del še ni izbran. V Kobilarni Lipica so pojasnili, da bodo javni razpis za izbor izvajalca ponovili. Na prvega se je namreč po njihovih besedah odzvalo premalo ponudnikov, da bi lahko odgovorno ocenili ponudbe in med njimi izbrali najboljšega. Ponovljeni razpis in zakasnitev del trenutno najbolj ogrožata željo, da bi hotel prenovili do začetka letošnje poletne turistične sezone.

Za petične goste Za obnovo štirizvezdičnega hotela je sicer država že zagotovila deset milijonov evrov. S kakovostnejšo ponudbo se želi Lipica še bolj utrditi kot destinacija za goste z višjo kupno močjo. Hotel Maestoso je bil zgrajen v 70. letih prejšnjega stoletja in kasneje delno prenovljen, a kljub temu že dolgo ni več zadostoval željam vse bolj zahtevnih gostov. Po prenovi bo ponudil 140 sob ali še enkrat toliko, kot jih je premogel doslej. V hotelskem kompleksu bodo uredili bazen, sprostitveni center in športno infrastrukturo, s čimer bodo lahko zagotavljali ponudbo tudi v zimski sezoni. Predsednik nadzornega sveta Holdinga Kobilarna Lipica Marko Drofenik meni, da je obnova hotela prvi korak v smer, da bi Kobilarna Lipica nekoč delovala kot uspešna turistična destinacija brez pomoči države. Vršilka dolžnosti direktorice Lorela Dobrinja pa je pojasnila, da si želijo obiskovalcem ponujati predvsem zgodbe, doživetja v neokrnjeni naravi, stik z lipicanci in ne zgolj sprehoda po kobilarni ali predstav v jahalnici. Veliko naporov zato vlagajo v to, da bi gostje pri njih preživeli več časa. Med hotelskimi gosti, ki v Lipici ostajajo več dni, prednjačijo tujci, predvsem nemško govoreči gostje in Francozi. Najštevilčnejši so sicer Italijani, a ti v Lipico prihajajo predvsem zaradi igralništva. Med enodnevnimi gosti še vedno prevladujejo slovenski gostje.

Arhitekturna zbornica nezadovoljna Arhitekturna zbornica je medtem opozorila, da je Kobilarna Lipica pri iskanju najboljših rešitev za obnovo hotela zaobšla pravilnik o javnih natečajih in sodelovanje z njimi, kar je sicer ustaljena praksa pri takšnih projektih. Kobilarna je natečaj izpeljala sama, zanj pa postavila zelo kratek rok 17 delovnih dni. Na natečaj je prispela samo ena rešitev, kar pomeni, da izbire ni bilo. V Kobilarni nepravilnosti zavračajo in trdijo, da so celoten postopek izbire opravili skladno z zakonom o javnem naročanju, ki da jih edini zavezuje, in da so izbrali ekipo mednarodno priznanih arhitektov (Enota, d.o.o.), ki so bili za svoje delo nagrajeni od Tokia do New Yorka. Na vprašanji, zakaj so določili tako kratek rok in ali menijo, da so z zgolj eno prispelo ponudbo res dobili tudi najboljšo rešitev, pa odgovarjajo: »V Kobilarni Lipica smo izbrali postopek, ki nam je zaradi poslovnih razlogov bolj ustrezal in je tudi cenovno ugodnejši. Rok za izdelavo ponudbe je bil v razumnih mejah za rešitve, ki smo jih zahtevali. Pridobljena rešitev je popolnoma zadostila vsem našim pričakovanjem, pridobili smo tudi uveljavljene arhitekte z znanjem in izkušnjami na področju hotelov in velnesa, zato smo se odločili zadevo nadaljevati.«