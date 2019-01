V skladu z novimi pravili bodo morali poročevalci, poročevalci v senci in predsedniki odborov na spletu objaviti vsa načrtovana srečanja s predstavniki interesnih skupin. Preostalim poslancem načrtovanih stikov ni treba objaviti, jih pa nova pravila k temu spodbujajo.

Po novih pravilih se bodo morali evropski poslanci prav tako vzdržati neprimernega vedenja (na primer razobešanje plakatov na plenarnih zasedanjih), žaljivega jezika (klevetanje, sovražni govor ali spodbujanje diskriminacije), ter psihološkega in spolnega nadlegovanja.

Kodeks ravnanja bo zdaj postal del poslovnika in poslanci bodo morali podpisati pisno izjavo, da se ga bodo držali. Poslanci, ki bodo zavrnili podpis, ne bodo smeli zasesti vidnejših položajev v parlamentu, postati poročevalci ali zastopati parlamenta v uradnih delegacijah. »S tem nizom sprememb parlamentarnega pravilnika se nadaljuje postopni proces, s katerim parlament postaja bolj učinkovit in transparenten,« je poudaril poročevalec Richard Corbett (S&D).

Sprejete spremembe so že pozdravili v Transparency International EU. Kot so poudarili, je to prvi obvezni ukrep objave lobističnih stikov, ki velja za evropske poslance, in velik korak k transparentnosti. »Transparentnost mora biti temelj odločanja v EU, zato nas veseli, da je parlament danes sprejel konkretne ukrepe. To je močan signal pred evropskimi volitvami, da je parlament resen glede transparentnosti pri vplivu lobistov,« je dejal Vitor Teixeira iz Transparency International EU.