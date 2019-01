Spletni uporabniki so se najprej spraševali, kaj se podi po glavah treh traktoristov, ki so se v enem izmed moskovskih naselij navidezno spopadli s svojimi jeklenimi orjaki. Spletna ugibanja o spopadu za ozemlje in popkulturni primerjavi s filmi o transfomerjih so seveda zabavna, a pretirana, saj se na koncu videoposnetka izkaže, da je vendarle šlo zgolj za primer, ko v snegu ironično obtiči tisti, ki bi ga moral odpeljati.

Manj zabavni posnetki pa prihajajo iz ZDA in mesta Chicago, kjer so temperature zjutraj padle na minus 28 stopinj Celzija in še padajo. Hud mraz je zahteval najmanj osem življenj, odpovedali so okoli 2000 letov. Zaradi neizprosnega mraza so lokalne oblasti primorane zamrznjene tirnice usposobiti celo z ognjem, na eni izmed čikaških ulic pa so bili posneti tudi nepridipravi, ki so pešca na silo slekli iz plašča. Ameriška televizija CBS je sicer poročala, da je že vsaj osem ljudi prijavilo krajo plaščev oziroma zimskih bund dražje blagovne znamke Canada Goose.