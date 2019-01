Gasilci iz Vukovarja so včeraj še enkrat dokazali, da so neustrašni. Brez razmišljanja so se pognali na pomoč psički, ki je na zaledenelem jezeru padla v luknjo in pristala v mrzli vodi. Ker je tudi za gasilca obstajala nevarnost, da sam pristane v vodi, je z vrvjo okoli pasu legel na zračno blazino, se začel približevati premraženi psički in jo tudi rešil.

»Stekla je za labodi, s katerimi se je želela igrati. A so oni vmes odleteli, ona pa tega ne zna,« je za hrvaške medije pojasnil njen lastnik Marinko Ivičić, ki je video reševanja objavil na svojem facebook profilu in se požrtvovalnim gasilcem za nesebično pomoč tudi iz dna srca zahvalil. »Ime ji je Lea, težka je 24 kilogramov. V družino smo jo sprejeli pred štirimi leti, ko smo jo našli na ulici, staro dva meseca,« je še dodal.