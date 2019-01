»Danes smo končali s čiščenjem ginekološko porodniškega oddelka in porodnega bloka. Porodnice obveščamo, da lahko na porod zopet pridejo v našo bolnišnico,« je danes sporočila Maja Valjavec, svetovalka Splošne bolnišnice Jesenice za odnose z javnostmi. Nazaj na ginekološko – porodniški oddelek so bolnice začeli nameščati popoldan.

Vzroki požara še niso raziskani

»Oddelek za zdravstveno nego in oskrbo ostaja zaprt,« je še dodala Valjavčeva. Gre za oddelek, na katerem je v eni od sob v torek izbruhnil silovit požar. Njegove vzroke policija še preiskuje. »Novih podatkov danes ni, preiskava še ni zaključena,« je sporočil predstavnik PU Kranj za odnose z javnostmi Bojan Kos.

V požaru sta umrla dva bolnika, tretjega s hudimi opeklinami so s helikopterjem prepeljali v Ljubljano. Zaposleni v bolnišnici so po izbruhu požara evakuirali okoli 50 bolnikov iz tretjega nadstropja, kjer je ginekološko bolniški oddelek, in iz četrtega nadstropja, kjer deluje otroški oddelek. V četrto nadstropje so se bolniki lahko vrnili že nekaj ur po požaru. Kot so povedali jeseniški gasilci, ki so zelo hitro prispeli v bolnišnico, so požar hitro uspeli omejiti in ga pogasiti, prostore, v katerih se je zadrževal dim, pa je bilo po tem treba še prezračiti.