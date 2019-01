Direktor jeseniške bolnišnice Janez Poklukar je za Dnevnik povedal, da je ogenj izbruhnil na oddelku, kjer so težje obvladljivi in tudi dementni bolniki. »Po do zdaj znanih podatkih je ogenj povzročil eden od bolnikov, treba pa je bilo evakuirati okoli 80 bolnikov iz dveh nadstropij bolnišnice. Za to so prisebno poskrbeli zaposleni bolnišnice, požar pa so s hitro intervencijo pogasili gasilci,« je pojasnil. Dodal je še, da bodo bolniki iz teh dveh nadstropij nekaj časa razporejeni drugam.

»Vsi obžalujemo tragično posledico - dva umrla starejša bolnika. Preiskava bo razkrila vzrok smrti in tudi sam nastanek požara, vsi pa delamo vse, da bi bile posledice čim manj tragične,« je še povedal.