Pametni mobilniki s tolikšnim spominom se bodo po tej lastnosti lahko primerjali s premijskimi prenosnimi osebnimi računalniki. Uporabnik bo na mobilnik s terabajtnim spominom lahko shranil denimo do 240 desetminutnih video posnetkov v ločljivosti 4K UHD - večina današnjih zmogljivejših pametnih mobilnikov jih lahko shrani okrog 13.

Čip z enim terabajtom (TB) spomina, ki bo temeljil na standardu Universal Flash Storage (eUFS), bo prinesel tudi znatno višje hitrosti prenosa podatkov, je še poročala nemška tiskovna agencija dpa.

V Samsungu sicer zaenkrat ne razkrivajo, ali bodo omenjeni spominski čip vgrajevali v prihajajoči premijski pametni mobilni telefon Samsung Galaxy S10, številni tehnološki blogerji in novinarji pa so v to prepričani.

Pač pa so v južnokorejskem velikanu potrdili, da pričakujejo močno povpraševanje po spominskih čipih 1 TB eUFS in da se na to pripravljajo z razširitvijo svoje proizvodnje v prvi polovici letošnjega leta.