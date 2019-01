Tožilka Blanka Žgajnar ljubljanskemu županu Jankoviću očita, da je po nastopu županske funkcije konec leta 2006 od podjetja Gratel v zameno za dovoljenje za nadaljevanje del polaganja optične infrastrukture v Ljubljani zahteval 500.000 evrov donacije v korist občine oz. Ljubljanskega gradu.

Lastnik Gratela: Janković ni pogojeval

»Zoran Jankovič ni nikoli rekel, da mora Gratel dati donacijo, če želi nadaljevati z deli,« je na današnji obravnavi povedal lastnik Gratela Jurij Krč. Z njim naj bi se zgolj dogovorili za protokol polaganja optične infrastrukture. Z drugimi upravljalci mestne infrastrukture, na primer z Vodovod-Kanalizacija, so se morali skupaj dogovoriti za skupen potek trase. Na koncu pa je komisija pregledala, če je bilo po opravljenih delih vse vrnjeno v prvotno stanje. Odškodnina oziroma donacija v višini pol milijona evrov je bila določena že vnaprej in so jo tudi plačali, saj je bilo vsem v interesu, da se dela čim hitreje nadaljujejo. Na vprašanje Jankovićevega odvetnika Janeza Koščaka iz Odvetniške pisarne Čeferin, ali se je kot solastnik Gratela počutil oškodovanega zaradi plačila donacije, je Krč odgovoril: »Ne, mi smo posegali v prostor širše, kot je bilo sprva dogovorjeno, zato smo bili to dolžni plačati.«

»Kot ste slišali, to ni bilo nobeno pogojevanje del z donacijo. To je bil dogovor obeh strani, da bo Gratel izvajal dela tako, da ne bo motil meščanov in meščank, da ne bo motil javnih služb, da se bo držal nekega reda, da bo dela izvajal v okviru tistega, kar je bilo dogovorjeno. Ni šlo za nikakršno izsiljevanje,« je zagotovil Jankovićev zastopnik Koščak. Ob tem je poudaril, da je Krč donacijo označil za odškodnino, ki pa je bila manjša, kot jo je Gratel plačal v Kranju. »Resnično ne vem, kje tožilka vidi zaplet,« je še dodal Koščak.

Nekdanji svetovalec T2 Miran Kramberger je na sodišču povedal povsem nasprotno zgodbo. Jurij Krč in tedanji direktor Gratela Drago Štrafela, ki je optično infrastrukturo polagal za T2, naj bi mu takrat dejala, da je Zoran Janković zahteval donacijo kot pogoj za nadaljevanje dela.