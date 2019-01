V bolnišnicah se zdravijo tudi pacienti, ki imajo poleg bolezni ali poškodbe, zaradi katere so bili sprejeti, pridružene še druge bolezni ali težave. Lahko gre za starejše, osebe z demenco, ljudi, ki so nagnjeni k samomorilnim mislim, so alkoholizirani ali pa imajo težave z duševnim zdravjem. Ti bolniki potrebujejo večjo pozornost in nadzor. (Foto: Tomaž Skale)