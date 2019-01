Včeraj, ko je opoldan posijalo tudi sonce, so zaključevali še zadnja dela. Tribune in šotori VIP. Kaj pa proga snežnega stadiona, ki so jo opoldne še zalivali z vodo? Kako se drži? »V odličnem stanju je!« je povedal Andrej Rečnik, vodja priprave proge. Kar ni v odličnem stanju, je topla vremenska napoved. »Spreminja se iz ure v uro,« je priznal Srečko Vilar, generalni sekretar Zlate lisice. Nočejo biti naivni, ne slepijo se, da bo sijalo sonce. »Naredili smo prav vse po planu, videti je dobro, pripravljeni pa smo na vse. Za zdaj nas ni strah,« je pristavil vodja tekmovanja Mitja Dragšič.

Zatrdil je, da so se do potankosti držali načrta, narejenega ob prihodu Markusa Mayrja na snežni kontroli prejšnji teden: »Markus je bil danes na progi in je bil zelo zadovoljen.« Danes ob desetih dopoldne bodo imele tekmovalke na voljo 45 minut za prosto smučanje. Organizatorji bodo zadovoljni, če bo prišlo skupaj 20.000 obiskovalcev. Na petkovi tekmi bodo računali na vsaj 3000 otrok, saj so se povezali s številnimi šolami. »Prav je, da je kulisa v petek, četudi na delovni dan, polna,« je poudaril Vilar. Mravljišče v ciljnem izteku bo zagotovilo tudi 4000 akreditiranih oseb, od tega 250 novinarjev in 150 članov tehničnih služb medijskih hiš. Potrjenih je tudi že 116 tekmovalk, s spremljevalci zgolj tekmovalni del šteje 325 ljudi.

Pri naštevanju, kdo vse pride, je padlo vprašanje o Tini Maze. »Tina Maze je kot ena najboljših smučark povabljena, vendar žal odgovora, ali bo prišla, še nimamo.« Vilar je še dodal, da so na Zlato lisico vedno povabljene slovenske smučarke, pa ne zgolj tiste, ki so dosegale vidnejše in vrhunske rezultate. So pa zaradi bližnjega svetovnega prvenstva na Švedskem ostali brez nekdanjih vrhunskih smučark iz drugih držav: »Ogromno teh zvezd je že na Švedskem, bodisi kot komentatorke bodisi kot povabljene gostje, če govorimo recimo o Vreni Schneider ali Annemarie Moser-Pröll.«

Prihod v Maribor so sicer najavili predsednik države Borut Pahor ter ministri Jernej Pikalo, Miro Cerar, Zdravko Počivalšek in Ksenija Klampfer. Čeprav je letošnji častni pokrovitelj, v Maribor zaradi poti v tujino ne bo premierja Marjana Šarca, pride pa zato njegov slovaški kolega Peter Pellegrini, ki bo skupaj z notranjim in prometnim ministrom stiskal pesti za Petro Vlhovo. Prenos bodo ob domovini imeli še v Italiji, Avstriji, Nemčiji, Slovaški, Norveški, Švedski, Švici, Finski, prek Eurosporta v vsej Evropi in Aziji, v ZDA bo tekmovanje prenašala NBC. Danes bo na Trgu Leona Štuklja žreb ob 18. uri, pred žrebom in po njem bo zabavala skupina Šank Rock, jutri pa bodo koncertirali Prismojeni profesorji bluesa.