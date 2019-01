Matjaž Marovt, direktor Holdinga slovenskih elektrarn (HSE), je odstopil s položaja. Nadzorni svet skupine se je danes že seznanil z njegovim odstopom, ki ga je podal iz "osebnih razlogov". Marovt, ki je v HSE- in hkrati energetiko- vstopil leta 2016 kot član nadzornega sveta, generalni direktor pa je postal pred poldrugim letom, družbo vodi do imenovanja novega direktorja. Postopki že potekajo, so sporočili iz HSE, portal Siol.net pa je poročal, da naj bi se zanj zanimal Stojan Nikolič, finančni direktor skupine in drugi član poslovodstva.

HSE velja za tako imenovani drugi steber slovenske energetike- poleg Gen- I- in združuje hidroelektrarne na reki Dravi, velenjski premogovnik in tudi termoelektrarno z izgubarskim TEŠ6. Družba Termoelektrarna Šoštanj je leta 2017 (zadnji podatki) ustvarila 32,5 milijona evrov izgube. Lani je hkrati morala posojilodajalcem odplačati 32,8 milijona evrov, letos pa 48,6 milijona evrov posojil. Po predvidevanjih o ceni električne energije naj bi TEŠ6 rentabilno posloval šele leta 2020, ko naj bi se tržne cene zvišale.

Arman Koritnik je pred desetimi dnevi, prav tako iz osebnih razlogov, odstopil iz mesta direktorja Termoelektrarne Šoštanj. Družbo je vodil od leta 2015 v enem najbolj težkih finančnih obdobij, ki ga je med drugim zaznamovala tudi stavka, v kateri se je sam zaprl v komandno sobo TEŠ6, da bi preprečil omejevanje proizvodnje ali izklop Teša. Družba je v zadnjem desetletju sicer zamenjala šest direktorjev; Uroša Rotnika, Simona Tota, Franca Rosca, Petra Dermola in Matjaža Eberlinca. Koritnik jo vodi do imenovanja novega direkorja.

Leto 2017 tudi za HSE ni bilo ugodno; družba je zabeležila najmanjšo proizvednjo v hidroelektrarnah v zadnjih desetih letih- kljub temu so Dravske elektrarne prispevale najvišji dobiček v skupini- 7,71 milijona evrov (64 odstotkov manj kot v letu poprej). HSE je leta 2017 ustvaril 1,52 milijarde evrov prihodkov in 53,2 milijona evrov dobička.

Na današnji seji so sicer nadzorniki HSE dali tudi soglasje k Razvojnemu načrtu skupine do leta 2023 in s pogledom do leta 2030. To je eden ključnih dokumentov skupine. HSE je največja organizacija s področja elektroenergetike ter največji proizvajalec in trgovec z električno energijo na veleprodajnem trgu v Sloveniji. V razvojnem načrtu predvidevajo, da bodo še povečali "obseg in učinkovitost proizvodnega portfelja". Razvojni načrt mora formano potrditi še Slovenski državni holding.