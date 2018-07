Z ekološko sanacijo bodo bistveno zmanjšani izpusti dimnih plinov iz petega bloka, ki bodo v primerjavi z nedavno zaustavljenim četrtim blokom za 50 odstotkov nižji pri izpustih žveplovega dioksida, za 60 odstotkov manjši pri dušikovih oksidih in za 80 odstotkov manjši pri izpustih prašnih delcev.

»Termoelektrarna Šoštanj tako s konkretnimi ukrepi, kot sta trajna ustavitev zastarelega četrtega bloka in ekološka sanacija petega bloka, prispeva k čistejšemu okolju v Šaleški dolini,« so zapisali v HSE.

Sinhronizacija revitaliziranega petega bloka na omrežje je bila sicer predvidena za konec tega meseca, zdaj pa so to nekoliko zamaknili. Revitalizacija je stala okoli 10,5 milijona evrov. Po načrtu naj bi blok 5 obratoval do leta 2030, primarno pa bo obratoval blok 6, ki je bil v remontu od maja do začetka julija.