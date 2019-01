Smučarska zveza Slovenije je skupaj s slovenskim trgovcem Tušem, zlatim sponzorjem slovenskih alpskih smučarskih reprezentanc, poskrbela za dodatno merico sreče, ki so jo danes izročili slovenskim smučarjem in smučarkam pred odhodom na svetovno prvenstvo.

Junaki zime na čelu s smukaško kraljico Ilko Štuhec bodo na svetovno prvenstvo odpotovali s posebnimi amuleti za srečo iz lesa, na katerega so lahko navijači trkali decembra in januarja za tekmovalno in siceršnjo srečo na tekmovališčih na daljnem Severu.

Navijači so potrkali za srečo na mobilni "navijaški totem", ki je bil postavljen na lokacijah v Tuševih nakupovalnih središčih po Sloveniji. "Zbrali smo več kot 54.000 trkov za srečo, za pozitivno energijo. Vsa ta energija je zdaj pred vami v obliki obeskov. Želim vam obilo sreče na naslednjih tekmah. Upam, da se bomo veselili kakšnih zmag," je na novinarski konferenci, na kateri so se predstavili člani in članice smučarskih reprezentanc, dejal Andraž Tuš, direktor marketinga v Tušu.

Stara vraža namreč pravi, da se s trkanjem na les želje uresničijo z večjo verjetnostjo. "Navijaški totem" je v decembru in januarju potoval po Sloveniji ter se ustavil v Mariboru, Celju, Ljubljani, Kranju in Kopru. V vsakem mestu je privabil navijače, ki so s trkanjem na les prispevali svojo pozitivno energijo in lepe želje za naše zimske junake. Številčnica na totemu se je ustavila pri zavidljivi številki 54.606, ki dokazuje, da bodo imeli naši smučarji v Aareju zvrhano mero domače podpore.