Na skupni novinarski konferenci z avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurzem je izrazil prepričanje, da bo Makedonija do takrat dosegla napredek na področju vladavine prava in uresničevanja pravosodne reforme na področju korupcije in organiziranega kriminala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Makedonija in Grčija sta ratificirali junija lani sklenjeni sporazum, po katerem bo Makedonija spremenila ime v Severno Makedonijo, in s tem končali več desetletni spor o imenu, zaradi katerega so Atene ovirale Skopje na poti v EU in Nato.

"Verjamemo v evropske vrednote, morda celo bolj kot nekateri ljudje v državah članicah," je dejal Zaev.

Avstrijski kancler Kurz, ki podpira širitev EU na Zahodni Balkan, pa je opozoril, da je določitev datuma za začetek pristopnih pogajanj z Makedonijo odvisna od izpolnitve pogojev in napredka države. Ob tem je pristavil, da pa "vidi trdno odločenost Makedonije in rezultate".