Kot je navedla Nobelova nagrajenka iz Tunizije, sta Zaev in Cipras s prespanskim sporazumom zagotovila model za mirne in konstruktivne rešitve dvostranskih in večstranskih sporov med sosednjimi državami, ki lahko služi za zgled na Balkanu in širše.

»Ratifikacija sporazuma v obeh državah je dokaz, da so dialog, pozivna energija, kozmopolitstvo, odločnost in dobrososedski odnosi ključni za reševanje problemov kljub nacionalističnim pritiskom z obeh strani,« je zapisala v pismu makedonskemu premierju, v katerem ga je obvestila, da ga je skupaj s Ciprasom nominirala za Nobelovo nagrado.

Dogovor, v skladu s katerim se bo Makedonija preimenovala v Severno Makedonijo, je označila za vizionarski in pogumen, saj da spodbuja dialog in zaupanje ter zagotavlja trden temelj za bodoče sodelovanje med državama v okviru mednarodnih organizacij.