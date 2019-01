V predmestju Chicaga je umrla 12-letna deklica, na katero se je zrušil snežni grad, ki ga je zidala skupaj z 9-letno prijateljico. Mlajšo deklico so uspeli pravočasno rešiti in se zdravi zaradi podhladitve.

V Connecticutu je umrl delavec elektro podjetja, ki je obnavljal električno napeljavo, ki jo je poškodovalo snežno neurje. Po tej zvezni državi je bilo sredi hudega mraza tja do minus deset in več stopinj brez elektrike več tisoč gospodinjstev.

V Kansasu je umrl voznik snežnega pluga, ki je zapeljal s ceste, v Wisconsinu sta po kapi zaradi napornega čiščenja snega umrla 59-letni in 91-letni moški, podobno pa je končal tudi moški v Michiganu.

Obalni straži, ki zaradi zaprtja vlade ne prejema plače, je v zvezni državi New York uspelo rešiti 21-letnika, ki je obtičal na otoku na reki Navensink. Reševalci so brodili po ledeno mrzli vodi ob temperaturi minus 14 stopinj Celzija.

Snežno neurje je na severovzhod in srednji zahod ZDA v soboto prineslo do 30 centimetrov snega, ki se je začel v nedeljo topiti, v ponedeljek pa je hud mraz vse skupaj zamrznil. Od New Yorka do Bostona in naprej po Novi Angliji so temperature padle do minus 20 stopinj Celzija. Ob hudem mrazu je še pihal veter s hitrostjo 60 kilometrov na uro.

Ob vsem tem se v gorovju Rocky Mountains na zahodu ZDA ustvarja novo neurje, ki bo severovzhod ZDA prizadelo do konca tedna.