Anka Brus, direktorica podjetja Agitavit Solutions

Anka Brus je direktorica družinskega podjetja Agitavit Solutions, ki je specializirano za razvoj in uvedbo informacijskih rešitev. Že vso kariero je neločljivo povezana s tehnologijo in je tako zgled drugim ženskam v panogi informacijske tehnologije. Podjetje ima 80 zaposlenih, v letu 2017 je imelo 3,9 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in več kot pol milijona evrov čistega dobička. Skoraj tri četrtine storitev proda na tujih trgih, največ v Nemčiji in Liechtensteinu.

Delo z zaposlenimi je Anki Brus izjemno pomembno, saj je interni kadrovski projekt izpostavila kot enega od treh najpomembnejših v svoji karieri. Da bi dosegli cilj in ustvarili pozitivno delovno okolje za vsakega posameznika, so v podjetju uvedli natančen sistem nagrajevanja in ciljnega vodenja, kvartalnih pogovorov, osebnega mentorstva, internih izobraževanj idr. Projekt razvoja IT-rešitev za gradbene inženirje za podjetje Hilti AG in razvoj programske opreme za podporo življenjskemu ciklu produkta v proizvodnji generikov za Sandoz Group sta naslednja projekta, na katera je najbolj ponosna, saj sta kljub zahtevnosti tlakovala pot k dolgoletnemu sodelovanju s partnerjema.

Podjetje Agitavit je prejelo že več priznanj, med drugim leta 2014 nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. V okviru tekmovanja za evropsko poslovno nagrado European Business Award so bili štiri leta zapored imenovani za enega od nacionalnih šampionov, v letu 2014 pa so se uvrstili med 10 finalistov na izboru Zlata nit v kategoriji zaposlovalec leta in prejeli prestižni naziv Ruban d’Honneur.