Janković za podeželje

Deset centov, za kolikor so ljubljanski veljaki napovedali, da se bo podražila vožnja z mestnimi avtobusi, se sliši malo, toda v resnici gre za princip. Mesto naj bi delovalo v prid meščanom, pa se je izkazalo, da napovedana podražitev deluje v prid prišlekom v mesto. Namreč: kdor bo prišel v prestolnico s podeželja in parkiral avtomobil na parkiriščih P+R, bo skupaj s parkirnino dobil tudi dnevno vozovnico za dve smeri za vsega 1,2 evra. Meščan, ki živi v središču Ljubljane in bi želel z avtobusom v Šiško, pa bo plačal 1,3 evra za 90 minut. Če bo imel srečo in bo opravil hitro, bo potreboval eno vozovnico, sicer ga bo potovanje po mestu stalo kar 2,6 evra. Ceneje bi meščan prišel v Šiško le, če bi za 365 evrov – kar je prav toliko, kot stane na Dunaju – kupil letno vozovnico in se nato vsak dan v letu vozil za evro. A ker bi se bržkone vozil le ob delovnih dneh, bi ga vožnja iz Centra v Šiško in nazaj stala 1,40 evra, kar je ponovno več, kot bi za parkiranje in vožnjo odštel prišlek v mesto.