Po desetletju želja in pogovorov naj bi v začetku marca vendarle začeli prenovo osnovne šole Jožeta Gorjupa v Kostanjevici na Krki. Predvidena je energetska sanacija, ki jo bo občina izvedla v obliki javno-zasebnega partnerstva. Vrednost del je po besedah ravnateljice Melite Skušek ocenjena na 1,3 milijona evrov, od tega naj bi občina zagotovila desetino vrednosti in DDV, preostalo pa partner in država. Hkrati naj bi izvedli še nekaj drugih del, vrednih več sto tisočakov, ki sicer ne sodijo v samo energetsko sanacijo.

»Pravega posluha na občini v preteklosti ni bilo, saj so bile v ospredju druge investicije, denimo prenova in dograditev vrtca, ureditev športnega igrišča. Takrat so bile razmere financiranja sicer ugodnejše za občino, prek evropskih razpisov bi lahko dobili tudi do 90 odstotkov vrednosti, toda v tem trenutku je javno-zasebno partnerstvo najbrž edina možnost, da to izpeljemo,« dodaja Skuškova. Šola je bila v zadnjih letih delno tudi obstranska žrtev razprtij med županom in nekaterimi svetniki, ko so bili v Kostanjevici že tik pred razpustitvijo občinskega sveta, a se je vendarle dobro izšlo. Dela bodo po besedah Skuškove končana do začetka šolskega leta, pouk pa naj bi medtem potekal normalno, saj je po njenih besedah šola dovolj velika, da okoli 200 otrok ne bo treba nikamor seliti.

Obeta se temeljita obnova stare stavbe iz leta 1906 kot tudi novejšega dela iz začetka 80. let. Zamenjali bodo stavbno pohištvo, ogrevanje, uredili novo kurilnico, izolacijo, fasado, dodatno izolirali nekatere dele strehe. »Občina naj bi ob tem izvedla še nekaj drugih del, denimo zamenjavo parketa v telovadnici, za kar smo se prijavili tudi na razpis fundacije za šport. Telovadnico želimo tudi zvočno izolirati, pa urediti klimo, prezračevanje jedilnice in podobno. Najbolj smotrno je, da vsa ta dela izvedemo hkrati z energetsko sanacijo,« pravi Skuškova in dodaja, da je bil stari del šole nazadnje prenovljen v letih 1980–1982 ob dozidavi novega dela.

Vrhunska umetniška dela

Nastanek galerije je povezan s prihodom Lada Smrekarja v Kostanjevico leta 1953. Z družino je kot mlad učitelj in nato ravnatelj v šoli tudi stanoval in najbrž so ga pusti, sivi hodniki motili, zato je na stene najprej obesil svoje slike in grafike, pripoveduje Skuškova.

Kasneje je prosil svoje prijatelje, naj šoli poklonijo kakšno delo. Med njimi so bili Božidar Jakac, France in Tone Kralj, Lojze Dolinar in mnogi drugi. Leta 1956 je bilo zbranih že toliko del, da so lahko uredili prvo stalno postavitev na šolskih hodnikih in tako je bila tudi uradno odprta Gorjupova galerija. »Leta 1961 se je v Kostanjevici začel tudi mednarodni simpozij kiparjev Forma Viva, kamor so prihajali umetniki, tudi iz tujine. Bivali so v šoli, naši učenci pa so jim pomagali pri klesanju kipov in drugih manjših opravilih. V zahvalo so šoli puščali svoja dela.« V šolski galeriji je trenutno razstavljena slaba četrtina del, druga so deponirana v kostanjeviški galeriji Božidarja Jakca.

Sam mozaik na južnem pročelju telovadnice, ki predstavlja bitko na krškem polju leta 1573, bodo spomladi prav tako temeljito obnovili pod strokovnim vodstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine oziroma restavratorskega centra. Za njegovo obnovo bo občina odštela okoli 12.000 evrov. Mozaik je bil ob nastanku sprva predviden za kulturni dom v Krškem, ker pa se okoli njega niso mogli dokončno dogovoriti, je to ravnatelj Smrekar spretno izkoristil in ga pripeljal v Kostanjevico. Motiv za mozaik je narisal slovenski slikar Ivan Seljak - Čopič, izdelali pa so ga v Italiji.