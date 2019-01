Goran Injac: Preproga

Z učenjem jezika se učimo tudi pogleda na svet. Od tu izhaja moja očaranost s slovenskimi slovarji kot neizčrpnim virom spoznavanja kulture in družbe ter raziskovanja mej tukajšnjega sveta. Kot nekdo, ki se ukvarja s tako imenovano »angažirano« umetnostjo – ali bolje rečeno, z gledališčem, ki premišljuje družbo in kontekst, v katerem nastaja –, si seveda ne morem kaj, da ne bi pojmov in fraz neposredno povezoval z družbeno realnostjo. Neizmerno zanimivo je, kako dobesedno se držimo določenih jezikovnih metafor, vsaj kolikor to, kar označujejo, prakticiramo kot osnovno načelo naše funkcionalne družbenosti. Tokrat sem si izbral zanimivo besedo, ki označuje praktičen in v naši družbi pogosto rabljen predmet – to je preproga. Razlog je preprost: zdi se namreč, da jo uporabljamo kot dežurni pripomoček za reševanje večine naših težav.