Mafija in teorije zarot

Sem ter tja se moram uščipniti na kakšno dovolj bolečo točko. Ne gre za to, da bi preveril, če sanjam. Le za to, da se spomnim, da sem raziskovalec, ki so mu teorije zarot po definiciji tuje in privolim vanje le po skrbno opravljeni preiskavi mnogih dejstev. Na drugi strani se spomnim Žižkovega izreka, ko so mu v neki napeti situaciji očitali, da je paranoičen. Da torej vidi ali si domišlja stvari, ki ne obstajajo drugje kot v njegovi glavi. Zame v izjavah sicer pogosto sporen filozof jih je bistroumno potolažil: »Seveda sem paranoičen, saj nisem nor!«