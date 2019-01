Prešiček je podal svoj odstop po tem, ko so se v javnosti pojavili očitki o mobingu in šikaniranju zaposlenih na ministrstvu ter uporabi službenega vozila v zasebne namene. V štirih mesecih, odkar je bil na položaju, ga sicer nihče ni prijavil zaradi mobinga na delovnem mestu, da delovne razmere niso brez anomalij, pa so pokazali podatki ministrstva, kjer so v letu 2017 zabeležili 74 tovrstnih prijav.

Po njegovem odhodu naslednika tako čaka tudi ureditev delovne klime. Da bo treba pogledati v »skrhane odnose«, je danes izpostavil tudi premier Marjan Šarec, ko je sprejel Prešičkov odstop.

Postopen dvig sredstev za kulturo Na področju kulture si je Šarčeva vlada zadala postopen dvig sredstev, ki bi do konca mandata dosegel vsaj 0,5 odstotka BDP, da bi se tako približali ravni iz leta 2009, ko je proračun za kulturo znašal dobrih 214 milijonov evrov. Delni dvig, in sicer za 30,4 milijona evrov, kar v celoti znaša nekaj manj kot 193 milijonov evrov, je kultura dobila z letošnjim rebalansom proračuna. V Prešičkovi zapuščini je ostalo tudi nekaj predpisov: predlog zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti, pravilnik o strokovnih komisijah, ki ocenjujejo prijavitelje na razpise, ki predvideva razširitev števila članov, ter razpis za mrežo centrov raziskovalnih umetnosti in kulture, ki je bil že objavljen.

Novega ministra med drugim čaka posodobitev zakona o medijih Sicer pa novega ministra na Maistrovi čaka priprava novega, osemletnega nacionalnega programa za kulturo, sprejetje zakona o kulturnem evru in posodobitev medijske zakonodaje. Zadnjega se je lotil že Prešiček in za februar napovedoval javno obravnavo sprememb zakona o medijih, ki pa je po doslej znanih podatkih kljub visokim pričakovanjem novinarskega ceha obetal le popravke najbolj pomanjkljivih določb. Poleg medijske zakonodaje, ki je ob vsakršni spremembi deležna veliko pozornosti - in tudi kritik, bo trd oreh Prešičkovega naslednika še ureditev položaja nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi, še ene zaveze iz koalicijske pogodbe. V njej si je aktualna vlada zadala sprejetje področne strategije njihovega razvoja, samostojno postavko v proračunu ministrstva za kulturo in podvojitev sredstev do leta 2020, med drugim pa tudi ureditev njihovega zdravstvenega varstva z bolniškim dopustom vsaj od četrtega dne naprej in skrb za njihovo vključevanje v različne priložnosti skozi zunajproračunska sredstva.

V koaliciji spoštujejo Šarčevo odločitev o odstopu Prešička Nekateri koalicijski partnerji pa so ob tem še poudarili, da je treba raziskati razmere na ministrstvu in jih razčistiti tudi v korist razvoja kulture v Sloveniji. Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović je v izjavi za medije pred začetkom seje DZ poudaril, da o odločitvah predsednika vlade ne dvomijo. Pojasnil je, da se v stranki o vseh pomembnih odločitvah posvetujejo, na koncu pa je odločitev v rokah predsednika vlade. So pa po njegovih besedah vedeli, v katero smer bo šla današnja premierjeva odločitev, saj so se posvetovali. Na vprašanje, ali je bilo za takšno odločitev dovolj že prevažanje inštrumentov s službenim vozilom ali so problematizirali tudi domnevno trpinčenje zaposlenih, je Golubović odgovoril, da stojijo za tem, kar je povedal predsednik vlade, da pa od novega vodstva ministrstva za kulturo pričakujejo, da skupaj z zaposlenimi pripelje ministrstvo do zastavljenih ciljev. Tudi predsednik SMC in zunanji minister Miro Cerar je dejal, da je bila odločitev glede ministra Prešička stvar bodisi predsednika vlade bodisi ministra. Cerar verjame, da je premier dobro premislil in sprejel pravo odločitev, pričakuje pa, da se bodo zadeve na ministrstvu do konca razčistile v korist razvoja kulture v Sloveniji in razmer v vrhu politike. Odločno pa se je Cerar odzval na premierjeve besede, s katerimi je nekatere člane vlade okrcal zaradi komentiranja omenjenega primera prejšnji teden, saj da imajo v lastnih strankah dovolj dela in se jim ni treba ukvarjati z drugimi strankami. »Kot predsednik parlamentarne in vladne stranke imam ne le pravico, ampak tudi dolžnost, da komentiram za javnost pomembne politične zadeve. Tako sem storil tudi v tem primeru,« je dejal Cerar. Dodal pa je, da v nobeni izjavi ni zmanjševal avtoritete in pristojnosti premierja. Verjamem, da je predsednik vlade glede dogajanja na Ministrstvu za kulturo dobro premislil in sprejel pravo odločitev. Kot predsednik parlamentarne in koalicijske stranke imam pravico ter dolžnost komentirati aktualno politično dogajanje. pic.twitter.com/h1b4yqUUZz — dr. Miro Cerar (@MiroCerar) January 28, 2019 Predsednik DeSUS Karl Erjavec pa se je sprva postavil pred mikrofone, da bo podal izjavo za medije, še pred začetkom izjave pa je po neformalnem vprašanju, ali si bo sploh upal govoriti po tem, ko ga je premier okrcal, stopil stran rekoč: »Potem pa ne bom več govoril, če preveč govorim.«