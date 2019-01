Več kot očitno je po dveh letih prišlo do zasičenosti z obeh strani, zmanjkalo je skupne energije, zato je bila prekinitev triletne pogodbe najboljša izbira. »Moram sicer odkrito povedati, da Kovač ni bil tisti, ki bi dal kljub nekaterim nerodnim besedam po svetovnem prvenstvu eksplicitno vedeti, da mu ni več do sodelovanja z našo zvezo. Pobuda je prišla z naše strani, sporočili smo jo njegovemu predstavniku, najbrž sta se o podrobnostih pogovorila tudi ona. Sam z njim v zadnjem obdobju nisem bil v stikih, vsi pogovori so tako potekali prek njegovega predstavnika. Težav ni bilo, kar kaže, da tudi on meni, da so reči izpete, da je bolje, da se razidemo. Lahko bi nam nagajal v finančnem smislu, a smo tudi te reči sporazumno rešili, tako da s prekinitvijo ne bomo imeli nobenih dodatnih finančnih obveznosti. Kovaču bi se zahvalil za vse, kar je naredil, mislim, da smo pod njegovim vodstvom še prestavili mejnike navzgor. Z njim bomo ostali v dobrih odnosih, ostal nam bo v dobrem spominu,« je dejal Ropret, ki je tudi zatrdil, da je prisluhnil igralcem, ki pa še zdaleč niso bili tisti, ki so imeli pri razhodu odločilno besedo.

Prav tako igralci ne bodo imeli odločilne vloge pri izbiri novega selektorja, čeprav se bo Ropret tudi z njimi posvetoval. Izbira novega selektorja ne bo težka naloga, saj je novica o prekinitvi sodelovanja s Kovačem odjeknila v odbojkarskem svetu, že med vikendom so v pisarni OZS zvonili telefoni, prišlo je veliko ponudb, slovenski reprezentanci se ponujajo eminentna imena svetovne odbojke.