»Slobodanu Kovaču se moramo zahvaliti za vse, kar je storil za slovensko odbojko in slovensko reprezentanco. Z njim na čelu smo nadaljevali niz odličnih rezultatov iz preteklosti, slavili smo zmago v drugi kakovostni skupini svetovne lige, prvič nastopili na svetovnem prvenstvu in se precej povzpeli na evropski, predvsem pa na svetovni lestvici. Nedvomno je na naši klopi opravil dobro delo. A napočil je čas za spremembo in odločili smo se za sporazumno prekinitev pogodbe, ki je bila sicer veljavna še za letošnje leto,« je odločitev Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) pojasnil njen predsednik Metod Ropret.

Kot so obljubili na OZS, bodo ime novega selektorja sporočili že kmalu. »Na trgu je nekaj imen, ki so za nas vsekakor zanimiva, prepričan pa sem tudi, da je kar nekaj trenerjev, ki si želijo sedeti na slovenski klopi. Kljub nekaterim drugačnim namigovanjem bi rad poudaril, da se doslej nismo pogovarjali še z nobenim od kandidatov. Najprej smo namreč želeli rešiti stvari s Kovačem, zdaj pa je nastopil čas, da poiščemo novega selektorja,« je še dodal Ropret.

Kovač, ki je na selektorskem stolčku zamenjal Italijana Andreo Gianija, je slovensko vrsto prevzel leta 2017 in jo najprej vodil v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, na katerih so Slovenci osvojili prvo mesto in se prvič v zgodovini uvrstili na odbojkarski mundial. Pod njegovim vodstvom so nato slavili zmago tudi v drugi kakovostni skupini svetovne lige in si priigrali nastop v elitni ligi narodov, kamor pa jih Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) kasneje ni vključila. Zadnjič je Kovač na slovenski klopi sedel na lanskem svetovnem prvenstvu v Italiji in Bolgariji, na katerem je Slovenija osvojila 12. mesto.

Letošnje leto bo za slovensko moško odbojkarsko reprezentanco sicer zelo pomembno, saj bo avgusta nastopila na kvalifikacijah za olimpijske igre, vrhunec sezone pa bo septembrsko evropsko prvenstvo v Ljubljani.