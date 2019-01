Zdravila na osnovi beljakovin, kot sta na primer terapiji za raka Herceptin in Avastin, so lahko učinkovita, ko odpovedo tradicionalna zdravila, a njihova pomanjkljivost je, da so zelo draga. Raziskava znanstvenikov inštituta Roslin, ki jo vodijo skupaj s povezanim podjetjem Roslin Technologies, pa bi lahko pomenila mnogo cenejše proizvodne procese, piše britanski BBC.

Ekipa raziskovalce z inštituta Roslin je genome kokoši spremenila tako, da njihova jajca vsebujejo velike količine visoko kakovostnih beljakovin. Samo tri jajca vsebujejo klinično pomembno dozo, so navedli. Te beljakovine bodo sedaj najprej uporabili v raziskavah, a laboratorijski preizkusi so že pokazali, da so najmanj tako učinkovite kot enakovredna zdravila.

Kokoši so za zdaj genetsko spremenili tako, da proizvajajo dva tipa beljakovin. Ena je makrofag CFS, ki jo razvijajo kot terapijo za stimulacijo poškodovanega tkiva, da bi se to samo popravilo. Razvijajo jo v človeški in prašičji različici.

Druga je interferon alfa-2a. Gre za človeku lastni protein, ki se odziva kot del človekovega imunskega sistema. Ima antivirusne lastnosti, pri njem pa so po besedah doktorice Lissa Herron iz podjetja Roslin Technologies odkrili tudi protikancerogene lastnosti. »Gre za protein, ki se že nekaj časa uporablja za zdravljenje hepatitisa pri določenih oblikah raka,« je dodala.