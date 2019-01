V Severni Karolini, ki je med drugim znana po tem, da tam živi ena večjih populacij črnih medvedov, se je te dni odvijala drama. Po tem, ko se triletni Casey Hathaway po igri s prijateljema na babičinem dvorišču v torek ni vrnil domov, je bila sprožena obširna iskalna akcija. Zaradi izjemno nizkih temperatur so reševalci vedeli, da je časa za iskanje nebogljenega dečka zares malo. Območje, kjer je bil deček nazadnje viden, je prečesavalo več enot policije in reševalcev ter nekaj sto prostovoljcev, gozdnato področje pa so preletavali helikopterji in droni, triletnika pa so iskali tudi posebej izurjeni policijski psi. Ko so ga v četrtek našli v grmičevju, je bil premražen in premočen, a sicer v dobrem stanju.

Deček je policistom zatrdil, da je imel ves čas družbo prijateljskega medveda, enako zgodbo pa je kasneje ponovil tudi svojim staršem in teti.

Pomoč – najsibo resnična ali le plod domišljije – je bila očitno učinkovita. Agonija staršev se je v tem primeru končala z najdbo živega in zdravega otroka, kar se žal ni zgodilo tudi v Španiji, kjer so v soboto iz vrtine, v katero je pred dvema tednoma padel dveletni deček, potegnili otroško truplo.