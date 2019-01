Komisija tožbe sicer še ni vložila, zaradi česar njeni argumenti ministrstvu še niso znani, lahko pa o njih sklepajo na podlagi dosedanjih aktivnosti. Srž problema se nanaša na preiskavo Banke Slovenije zaradi suma kaznivih ravnanj ob sanaciji bank leta 2013.

Med slovenskimi in evropskimi organi je namreč prišlo do različnih stališč glede definicije arhivov EU. »Stališče Evropske komisije bi v praksi pomenilo, da bi bilo za preiskavo potrebno vnaprejšnje soglasje Evropske centralne banke (ECB), to pa je za Slovenijo nesprejemljivo, saj je pri preiskavah element presenečenja ključen, priprave pa morajo potekati v tajnosti,« so navedli na ministrstvu.

Slovenski organi pregona so v okviru začetnih preiskovalnih aktivnosti najprej večkrat skušali zagotoviti sodelovanje vodstva Banke Slovenije za pridobitev relevantne dokumentacije, a so bili pri tem neuspešni. Kriminalisti in tožilci so na podlagi odredbe sodišča zato leta 2016 opravili hišno preiskavo, v okviru katere so zasegli dokumente v fizični in elektronski obliki, podatke iz centralnega strežnika Banke Slovenije ter določeno strojno opremo.