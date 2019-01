Yeats se je rodil 13. junija 1865 v Sandymountu pri Dublinu. Z družino so se preselili v London, kjer je začel leta 1877 obiskovati šolo. Zaradi irskega porekla je kmalu postal žrtev šikaniranja. V Dublin so se Yeatsovi vrnili leta 1881. Pesnik je tam zaključil srednjo šolo in se nato vpisal na študij slikarstva, ki pa ga ni dokončal, ker se je posvetil književnosti.

Leta 1887 se je Yeats z družino vrnil v London, kjer se je uveljavi kot antologist in soustanovitelj pesniškega društva Rhymers's Club. Družil se je z uglednimi literati svojega časa, kot sta bila Oscar Wilde in Arthur Symons. Leta 1889 je spoznal svojo veliko ljubezen in vseživljenjsko muzo, igralko Maud Gonne.

Leta 1899 je sodeloval pri ustanovitvi Irskega literarnega gledališča, ki je začelo delovati z njegovo igro Grofica Kathleen. Nato je skupaj z lady Augusto Gregory ter dramatikom Johnom Syngeom ustanovil Abbey Theatre, ki se je pozneje razvil v Irsko narodno gledališče. Yeats je marljivo pisal igre in kasneje objavil več pesniških dram, med njimi Igre za irsko gledališče (1911) ter Štiri igre za plesalce (1921).

Med pesniškimi zbirkami velja omeniti Oisonova potovanja in druge pesmi (1889), Veter med trsjem (1899), V sedmerih logih (1904), Odgovornosti (1914) in Stolp (1928). Leta 1923 je kot prvi Irec za svojo "vedno navdihujočo poezijo, ki v visoki umetniški obliki podaja občutje v duhu celotnega naroda" prejel Nobelovo nagrado za književnost.