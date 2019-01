V britanskem parlamentu bo jutri usodni brexitski obračun, ki bo skoraj zanesljivo odločal o usodi potencialnega brexita brez sporazuma. V veliki meri pa tudi o usodi brexita. Zdi se, da kolovodje brexita zaman upajo, da bo Britanija nesporazumno zapustila EU preprosto zato, ker bo za druge možnosti zmanjkalo časa.

Že dva ključna vplivna ministra sta zagrozila z odstopom, če bi brexit brez sporazuma postal uradna politika vlade. Tretji je včeraj dejal, da odhod brez sporazuma ne bo postal uradna politika vlade. Čeprav premierka Theresa May čudežno (ker se noben drug ambiciozni politik noče opeči z brexitom) ostaja v premierskem sedlu, si še enega vala odstopov (zaradi nestrinjanja s svojim brexitom je izgubila že več kot dvajset ministrov) ne more privoščiti. Zato sta pred jutrišnjim brexitskim obračunom v parlamentu, v katerega se Mayeva vrača z brexitskim planom B, ki ni nič drugega kot kozmetično obdelan v parlamentu, pred časom dramatično poražen in poteptan (zanj sta glasovala 202, proti 432 poslancev, kar je bil največji poraz vlade v britanski zgodovini), prej dve kot tri brexitske možnosti. Zelo solidna večina poslancev je proti nesporazumnemu brexitu kot eni od opcij in mu je v obliki dopolnil k načrtu Mayeve pripravila rdeči karton, ki bi ga izključil iz brexitske igre. Zato se v tem trenutku zdi, da v igri ostajata dva: bolj besedno kot vsebinsko (brez soglasja EU) spremenjen brexit Mayeve, ki ga čakajo dopolnitve v parlamentu, in sveža brexitska odločitev – ali na novem referendumu ali na novih volitvah.

Mayeva: »Moramo oditi iz EU!« Ker Mayeva pričakuje poraz poskusa, da bi nesporazumni brexit ohranila kot opcijo, se osredotoča na znamenja, da se zato brexitarski konservativni poslanci ogrevajo za njen brexit, ki ga utegnejo jutri podpreti. Vse je odvisno od tega, kako bodo poslanci glasovali o različnih dopolnilih. O tem, o katerih bodo glasovali, bo šele jutri odločal predsednik poslanske zbornice konservativec John Bercow, ki mu brexitarji očitajo, da je nasprotnik brexita. Mayeva vztraja pri– odhodu. »Spoštovanje referendumske odločitve pomeni, da moramo oditi iz EU,« je dejal predstavnik Downing streeta 10. Brexitarji v konservativni stranki dodajajo, da je poskus uboja nesporazumnega brexita v parlamentu z vrsto dopolnil slabo prikrit poskus, da bi ustavili brexit. Ključno je dopolnilo laburistične poslanke Yvette Cooper, ki predlaga sprejem zakona, ki bi vladi omogočil, da podaljša petdeseti člen (dveletni postopek odhoda iz EU) za do devet mesecev, da bi v britanski politiki in parlamentu prevladalo soglasje o brexitu. Cooperjeva je zanikala, da poskuša blokirati brexit, in pozvala poslance pa tudi premierko Mayevo in brexitsko neodločnega vodjo svoje laburistične stranke Jeremyja Corbyna, naj ga podprejo. Tudi z dodatnimi dopolnili pa omogočijo razpravo in odločitev o tem, za koliko časa naj bi podaljšali brexit.