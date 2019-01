Pogovor z irsko državno ministrico Helen McEntee o brexitu: Želimo zavarovati 20 let miru na irskem otoku

Irska državna ministrica za evropske zadeve Helen McEntee skupaj s svojimi kolegi iz irske vlade pozorno spremlja poskuse britanske premierke Therese May, da s parlamentom po zavrnitvi ločitvenega dogovora z Evropsko unijo vendarle najde pot, kako naprej. Tako kot za britansko premierko in Evropsko unijo brexit brez dogovora ne predstavlja želene rešitve, tudi irska vlada ne želi, da bi se njena soseda iz Unije poslovila brez sporazuma o umiku. Trdi brexit zaradi ponovne uvedbe carin ne bi močno ogrozil zgolj irskega gospodarstva, ki mu tamkajšnje finančno ministrstvo po tem črnem scenariju v prvem letu napoveduje 4,5-odstotni padec BDP in 40.000 izgubljenih delovnih mest. Z morebitno ponovno vzpostavitvijo trde meje med Severno Irsko in Irsko bi namreč lahko bil ogrožen tudi dobrih dvajset let trajajoči mir na irskem otoku.