BucketList dnevnik je seznam želja, ki nam bo pomagal, da bo naše življenje polno zanimivih zgodb, ki jih bomo lahko pripovedovali otrokom in vnukom. »Ideja se je rodila na potovanju po zahodu Združenih držav Amerike. Med občudovanjem Velikega kanjona sva se z Davorjem pogovarjala o tem, da sva si pravkar uresničila otroške sanje. Kljub svoji mladosti sva skupaj doživela že ogromno stvari, pa sva bila komaj na začetku seznama,« pravi Nika in dodaja, da je želela napisati seznam želja tudi v fizični obliki, saj lahko v nasprotnem primeru na katere od želja v hitrem življenjskem tempu tudi pozabimo. »Ko sva ga imela natisnjenega, sva ga pokazala prijateljem in skupaj smo ugotovili, da bi to lahko bila tudi poslovna ideja.«

Z BucketList dnevnikom do novih izkušenj

Izkazalo se je, da je ideja prava, saj sta že po prvih prodajah BucketList dnevnika začela prejemati spodbudne besede in pohvale za inovativnost izdelka ter njegovo sporočilo. »Kupce so najbolj prepričali ideje za doživetja, edinstven dizajn, priročna oblika in kupončki za popuste. Zdi se nama, da so tudi oni začutili prehiter tempo življenja in ponavljajoči se vsakdan, zato je bil zanje najin dnevnik dobrodošla sprememba,« pravi Nika in dodaja, da sta BucketList dnevnik oblikovala z največjo mero ljubezni in čarobnostjo, ki vodi do cilja.

Dnevnika BucketList dnevnik in BucketList za pare sta razdeljena na tri kategorije: avanture, raziskovanje in osebno rast. Vsebujeta tudi 70 predlogov, saj kot poudarja Nika, je vse preveč ljudi raje v svoji coni udobja kot v coni novosti. Toda le izstop iz cone udobja nam bo dal nove izkušnje in zanimive zgodbe. »Ker pa je vsak posameznik drugačen, sva dodala tudi prazen prostor, kamor lahko pišejo lastne želje,« pravi mlada podjetnica in dodaja, da je BucketList dnevnik namenjen dogodivščinam posameznikov, medtem ko BucketList za pare zajema čas v dvoje, a se predlogi za doživetja ne prekrivajo. Dodano vrednost izdelku dajejo kupončki za popuste, prostor za fotografije, motivacijske misli in besedilo.