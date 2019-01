Prireditev, ki so jo organizatorji ŠD Divji zajci in RTC Krvavec poimenovali Zvoh Night Attack, bo hkrati štela tudi za državno prvenstvo v vzponu za turne smučarje. Za tekače, turne smučarje in pohodnike predprijave sprejemajo do 1. februarja preko facebooka Krvavec trail vikend. S plačilom startnine v predprijavi si boste zagotovili darilno vrečko z uporabnim tekaškim izdelkom. Prijave bodo možne tudi na dan prireditve, pri spodnji postaji gondole Krvavec, od 13. do 16. ure, a darilne vrečke vam ne bodo zagotovili.

Vzpon je dolg 2,4 kilometra in se vzpne za 500 višinskih metrov. Poteka po snegu, ob robu smučišč, proga bo označena z baklami, obvezna oprema sta čelna lučka in vetrovka za spust od cilja do Plaže, uporaba palic za tekače je dovoljena. Dežurstvo GRS bo zagotovljeno, ob 16.45 bo organiziran prevoz rezervnih toplih oblačil tekačev do Plaže na Krvavcu. Več informacij o prireditvi lahko dobite preko elektronske pošte: informacije@intersport.si.