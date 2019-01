Arab Health, sejem s 44-letno tradicijo, predstavlja vodilno poslovno platformo zdravstvene oskrbe in nege na Bližnjem Vzhodu, njegov poglavitni namen pa je povezovanje proizvajalcev in ponudnikov zdravstvenih storitev z zdravstvenimi klinikami, dobavitelji in distributerji v tej regiji.

Inovativni izdelki in rešitve v panogi Lani se je na sejmu predstavilo 4.176 razstavljavcev iz 66 držav, med njimi pod okriljem agencije tudi sedem slovenskih, obiskalo pa ga je 78.000 obiskovalcev, letos pa organizatorji pričakujejo več kot 4.150 razstavljavcev iz več kot 66 držav. Med osrednjimi temami letošnjega sejma bodo inovativne izdelki in rešitve v tej panogi ter izzivi in vloga digitalne transformacije v zdravstveni oskrbi. Pod okriljem Spirit Slovenija se bo na skupnem razstavnem prostoru predstavilo pet slovenskih podjetij, ki so se odzvala povabilu agencije za predstavitev na sejmu: Eurotronik Kranj, Iskra Medical, Kinestica, Koval in Mesi.

Priložnost za predstavitev in navezovanje stikov Slovenska podjetja udeležbo na sejmu vidijo kot dobro priložnost za predstavitev svojih izdelkov in storitev, navezovanje poslovnih stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji, obenem pa kot možnost pregleda najnovejših izdelkov in inovativnih tehnologij s področja zdravstvene oskrbe in trendov na tem področju. Cvetka Zidar, Koval: »Z lansko udeležbo na sejmu smo bili zadovoljni, saj smo imeli veliko obiska strokovnjakov iz regije, interes pa je bil tudi iz različnih držav Evrope, Afrike in Azije. Manca Uršič Rosas, Mesi: »Sejma smo se udeležili že lani in dobili številne kontakte potencialnih poslovnih partnerjev, na katere računamo tudi letos, ko bomo na sejmu predstavili naš nov izdelek MESI mTABLET ECG, ki predstavlja novo družino inovativnih medicinskih naprav MESI.«